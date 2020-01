0 Facebook Violenza folle al Grande Fratello Vip, Antonio Zequila: “Sfondagli il cranio” Spettacolo 29 Gennaio 2020 11:26 Di redazione 2'

Continuano le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip, dopo le frasi che sono costate la squalifica a Salvo Veneziano, a finire nell’occhio del ciclone adesso è Antonio Zequila. Lo show man parlando con Michele Cucuzza di Patrick Ray Pugliese, ha usato termini molto violenti.

Tutto è nato da una discussione che il giornalista tv avrebbe avuto con l’ex concorrente del GF Vip a seguito della nomination che gli ha fatto. A Cucuzza questa cosa proprio non è andata giù e avrebbe detto: “A quello lo sistemo io“, sicuramente parole che non dovrebbero essere dette in un programma televisivo.

Ma a rincarare la dose ci ha pensato Zequila, che rivolgendosi a uno dei super boys della casa, parlando sempre di Patrick, ha detto: “Dagli un pugno in testa a quel biondo lì, sfondagli il cranio“, un messaggio molto violento, che ha scatenato la reazione del pubblico. In tanti stanno chiedendo al programma di intervenire e squalificare Zequila per la frase utilizzata, che considerata la violenza, è un pessimo esempio da dare ai telespettatori. Cosa farà il Grande Fratello Vip? Staremo a vedere.