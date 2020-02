0 Facebook Omicidio Luca Sacchi, il gip su Anastiya: “La sua versione è inverosimile” Cronaca 1 Febbraio 2020 16:29 Di redazione 2'

Aveva un ruolo principale nel business della droga. E’ questa la motivazione per la quale il Gip ha respinto la richiesta della difesa di Anasiya Kylemnyk di revoca dell’obbligo di firma. Secondo il tribunale, infatti, la misura cautelare sarebbe “appena sufficiente” per mantenere “un controllo per prevenire il pericolo di reiterazione del reato.

Confermato il carcere anche per Giovanni Pinci, che avrebbe avuto un ruolo principale nell’acquisto di quei 15 chili di droga, che sono costati la vita a Luca Sacchi. Secondo il tribunale del Riesame per lui e Anasiya c’è il rischio di reiterazione del reato: “L’acquisto di ben 15 kg di marijuana denota uno stabile inserimento negli ambienti della droga da parte degli indagati, che evidentemente riforniscono ad una larga clientela“.

LEGGI ANCHE: PARLA IL MIGLIORE AMICO DI LUCA

Anasasiya, inoltre, avrebbe mentito e fornito notizie inverosimili nei vari interrogatori, versioni contrastanti, che portano a ritenere quanto il suo ruolo non fosse marginale nell’acquisto della droga. La ragazza, per giustificare la bugia detta – secondo cui sarebbe stato Princi a dirle di tenere lo zaino dove c’erano le sostanze stupefacenti – aveva dichiarato che al momento dell’aggressione a Luca credeva che fosse ancora vivo e non voleva immischiare lei e il fidanzato nei presunti affari illeciti di Princi. Secondo i magistrati, l’indagata: “Ha cercato di sviare le indagini dal vero scopo della sua presenza davanti al pub“.