Follia a Napoli, perseguita la ex compagna e le incendia casa: arrestato Cronaca 1 Febbraio 2020

Arrestato per aver perseguitato la sua ex e averle incendiato la casa. Un uomo di 77 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per atti persecutori e incendio dai poliziotti che mercoledì scorso sono intervenuti in un appartamento in corso Sirena a Barra, dove i vigili del fuoco stavano spegnendo un principio di incendio nell’appartamento di una donna.

La proprietaria di casa ha spiegato alle forze dell’ordine di essere stata vittima di comportamenti violenti e molesti da parte dell’ex compagno, che gli agenti hanno trovato ancora all’esterno della abitazione della donna.

L’uomo, nonostante avesse un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, ha continuato a perseguitarla fino ad appiccare un fuoco all’interno della sua abitazione.