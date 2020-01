0 Facebook Sicilia, addio a Tommaso: il 12enne deceduto dopo un incidente Il ragazzino è deceduto in ospedale dove era ricoverato in seguito al violento sinistro Cronaca 31 Gennaio 2020 20:03 Di redazione 1'

Era ricoverato da qualche giorno in ospedale dopo essere rimasto vittima di un violento incidente stradale. Tommaso Patti, 12 anni, è deceduto dopo aver lottato tra la vita e la morte fino alla fine. Il ragazzino si trovava presso l’ospedale di Messina.

Il sinistro che ne ha stroncato l’esistenza è accaduto a Marsala. Il 12enne è morto in seguito ad un forte schianto che ha coinvolto un’automobile e una motocicletta. Sono ancora in corso le indagini per verificare e chiarire la dinamica dell’incidente.

Tanti i messaggi d’affetto per Tommaso e la sua famiglia.