Quartieri Spagnoli, spari in pieno giorno: 'stesa' tra i vicoli del centro In zona abiterebbe un affiliato al clan Ricci. L'area è al centro delle tensioni tra vari gruppi criminali News 31 Gennaio 2020 20:09

Bossoli e fori nella portiera di un’auto in sosta. Accade a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, dove alle 15 circa due persone, in sella a uno scooter, hanno fatto fuoco in via Concezione a Montecalvario. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del commissariato Montecalvario e della polizia Scientifica, si tratterebbe di una ‘stesa‘, un raid armato con spari in aria a scopo intimidatorio.

Nella zona abita un pregiudicato legato al clan Ricci. Le tensioni tra cosche si registrano da tempo per il controllo delle estorsioni e di una piazza di droga al centro dei Quartieri, quella della ‘sposa‘, che frutta migliaia di euro al giorno.