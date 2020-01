Coronavirus, il Consiglio dei Ministri: “Ãˆ stato d’emergenza”

0 Facebook Coronavirus, il Consiglio dei Ministri: “È stato d’emergenza” La decisione del Governo dopo il Consiglio dei Ministri Straordinario. Ieri i due casi accertati a Roma Salute 31 Gennaio 2020 11:31 Di redazione 2'

Il Consiglio dei ministri riunito a palazzo Chigi ha oggi decretato lo stato d’emergenza in relazione al caso del coronavirus.

REGNO UNITO –

Due casi di Coronavirus sono stati confermati nel Regno Unito, i primi confermati nel Paese. Lo riferisce la Bbc citando fonti mediche. Si tratta di membri della stessa famiglia, che sono al momento sottoposti a trattamenti sanitari.

VOLI AEREI – Su disposizione delle autorità sanitarie nazionali l’Enac ha provveduto a sospendere tutti i collegamenti aerei tra l’Italia e la Cina, fino a nuove comunicazioni. Gli aeromobili che erano già in volo prima dell’emissione del Notam (Notice to Airmen) di sospensione, sono stati autorizzati ad atterrare presso gli scali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa dove sono presenti le strutture sanitarie deputate ad accogliere i passeggeri per effettuare i controlli previsti.

LEGGI ANCHE – Le città visitate dalla coppia di turisti colpiti dal virus

Gli aeromobili che erano già in volo prima della sospensione e che sono atterrati a Fiumicino e Malpensa, stando a quanto riferisce un comunicato, possono ripartire con a bordo i passeggeri programmati su tali voli. L’Enac invita tutti coloro che hanno voli prenotati per la Cina a contattare le compagnie aeree e gli operatori con cui hanno acquistato il biglietto per ogni informazione.

LEGGI ANCHE – Coronavirus a Sorrento