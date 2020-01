0 Facebook Denuncia a Pomeriggio Cinque, nonna Gina costretta a vivere in una casa piena di muffa: “Ci sono i funghi” Cronaca 30 Gennaio 2020 20:06 Di redazione 2'

Vergogna a Pomeriggio Cinque, la storia di nonna Gina ha indignato Barbara D’Urso e la conduttrice. Lei ha 89 anni e vive in una casa popolare a Ponte di Nona a Roma, in una casa che è letteralmente invasa dalla muffa. Le pareti sono tutte alzate e nere e da alcuni solchi escono anche dei funghi.

Le scene mostrate nel programma di Barbara D’Urso hanno sconvolto chiunque stesse guardano, eppure nonna Gina, così come la chiamano nel quartiere, in quella casa è costretta a viverci. Paga regolarmente l’affitto, ma non ha ricevuto alcuna tutela. La forte umidità, oltre a rendere le condizioni igienico sanitarie dell’appartamento terribilmente precarie, le provocano anche grandi problemi di artrite, impedendole di muoversi.

La figlia Patrizia, che vive con lei, ha spiegato che da tempo stanno cercando di segnalare questa situazione atroce senza alcun risultato. La puntata denuncia del programma Pomeriggio Cinque è riuscita nel suo intento. Barbara aveva concluso la puntata dicendo che avrebbe fatto di tutto per risolvere la situazione di questa signora. E qualcosa si è mosso. Sembrerebbe, infatti, che il Comune di Roma nelle prossime settimane interverrà per sistemare la situazione ed eliminare tutta quell’umidità. L’augurio della conduttrice napoletana, così come del pubblico che ha seguito la storia, è che nonna Gina possa tornare a vivere in un modo dignitoso.

Il video della puntata