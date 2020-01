0 Facebook Vanessa Incontrada posta una foto in lacrime su Instagram, fan preoccupati Spettacolo 29 Gennaio 2020 13:54 Di redazione 2'

Ha destato in un primo momento lo stupore e dopo l’apprensione dei fan un’immagine pubblicata da Vanessa Incontada su Instagram. Nello scatto l’attrice è in lacrime e ha come commento la frase: “Una madre col cuore in mano“.

Parole, che come era facilmente prevedibile, hanno suscitato la preoccupazione dei tanti follower dell’Incontrada. In molti hanno temuto che potesse essere accaduto qualcosa a suo figlio, così si sono moltiplicati i commenti al post. Nulla da preoccuparsi, perché sotto la foto Vanessa ha anche scritto i credits della nuova fiction di cui è protagonista, “Una madre con il cuore in mano“, quelle parole che avevano fatto temere ci fosse qualcosa dietro.

Svelato il mistero dunque, ma il post ha ricevuto comunque moltissimi commenti, quelli iniziali preoccupati e gli altri, invece, di auguri per la nuova fiction che andrà in onda su Rai 1.

Il post di Vanessa Incontrada