0 Facebook Napoli, bimbo di 6 anni perde conoscenza, salvo grazie al pronto intervento dell’ambulanza e della polizia Cronaca 29 Gennaio 2020 13:31 Di redazione 2'

Momenti di paura si sono vissuti nel pomeriggio di martedì in una palestra in via Domenico Fontana. Un bambino di 6 anni, che stava probabilmente seguendo un corso, si è accasciato al suolo e ha perso conoscenza. Immediata la chiamata al 118, è intervenuta la postazione del Chiatamone, che ha incontrato non poche difficoltà a raggiungere il luogo dell’intervento.

A raccontarlo è l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, che ha spiegato i problemi di traffico incontrati sul tragitto: “Il mezzo parte immediatamente ,ma durante il tragitto incontra traffico intenso. Motociclisti della polizia si accorgono della difficoltà del mezzo di soccorso e scortano l’equipaggio sul target“.

I sanitari, non appena sono giunti sul posto, hanno trovato il piccolo privo di coscienza con un trauma cranico. Prima l’hanno stabilizzato e poi caricato sull’autoambulanza. Intanto, gli agenti che avevano già scortato il mezzo, rendendosi conto della delicatezza della situazione, hanno accompagnato il mezzo fino al Santobono.

“Bimbo sano e salvo grazie alla professionalità dell’equipaggio e grazie all’ausilio dei motociclisti della polizia (reparto volante il nibbio dell’upg)”, questo il messaggio con cui si conclude il post della citata associazione.