0 Facebook Massimo Ranieri sogna di condurre il Festival di Sanremo Spettacolo 29 Gennaio 2020 16:51 Di redazione 2'

Massimo Ranieri in una recente intervista ha confessato uno dei suoi più grandi sogni, condurre il Festival di Sanremo. Sebbene abbia partecipato diverse volte come cantante, adesso vorrebbe passare dall’altro lato e stare al timone della kermesse musicale più importante del nostro Paese.

L’artista ha confessato questo suo desiderio in un’intervista per Leggo. “Se me lo proponessero non mi tirerei indietro. Certo, per allestire uno spettacolo teatrale ci vogliono un mese o due, per mettere su il festival ce ne vogliono sei. Dovrei ritirarmi in clausura“.

LEGGI ANCHE: IL RICORDO DI MASSIMO PER PINO DANIELE

Gli piacerebbe condurre un Festival di Sanremo che ricordi un po’ le vecchie edizioni: “Come ai vecchi tempi: serate di relax in compagnia delle canzoni per milioni di italiani, tifando per questo o quel cantante in gara“. Parole che potrebbero celare una malinconia rispetto al passato, come se oggi la kermesse non fosse più quella di una volta.

Ranieri ha parlato anche delle tante polemiche che gravitano attorno al Festival: “Le polemiche fanno parte del festival ma niente politica e nessuna censura, soltanto buon senso. A me piacciono i rapper e i trapper, sono incuriosito dal loro mondo. Certo, il linguaggio a volte può far passare anche messaggi discutibili“. L’artista napoletano ha in mente molti progetti, dimostrando ancora una volta la sua forza inarrestabile: “Beh, ringraziando sempre ’o Pateterno. Ho tante idee in testa, tanti progetti, tanti sogni…“.