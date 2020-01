0 Facebook Lutto per Carla Velli, morto l’ex compagno: padre del suo bambino Spettacolo 29 Gennaio 2020 16:30 Di redazione 2'

Carla Velli, l’ex protagonista di Uomini e Donne, ha dovuto fare i conti con una brutta perdita nella sua vita. E’ morto il suo ex compagno, Matteo Moltolina, padre di suo figlio Emanuele.

Moltolina, figlio di uno degli eredi dell’Antica Murrina Veneziana, è stato trovato qualche giorno fa privo di vita all’interno della sua stanza d’albergo. Aveva 38 anni. Quando il personale si è reso conto che era privo di sensi, ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma gli operatori del 118 purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La sua ex compagna, Carla Velli non appena ha saputo della triste notizia, ha espresso tutto il suo cordoglio sui social: “Credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi. Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza.. di tristezza.. di incredulità.. questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi”. Tanti i messaggi di conforto all’ex tronista di Uomini e Donne, conosciuta dal grande pubblico per la sua relazione con Francesco Arca e l’esperienza nel programma di Maria De Filippi.