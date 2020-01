0 Facebook Castellammare, addio a Gennaro Olivieri: è stato una bandiera della Juve Stabia Aveva 78 anni. È stato un terzino degli anni '70 Sport 28 Gennaio 2020 13:25 Di redazione 1'

La triste notizia è rimbalzata sui social e ha invaso i vari gruppi locali su Facebook. Castellammare è in lutto per la scomparsa di Gennaro Olivieri, terzino e calciatore della Juve Stabia. L’ex giocatore è deceduto all’età di 78 anni.

Il dolore per la sua scomparsa ha colpito l’intero mondo del calcio. Olivieri, infatti, oltre ad essere stato una bandiera del club stabiese ha militato anche in squadre come la Spal e la Roma. Per lui anche una breve parentesi da allenatore in alcune squadre campane.

IL POST –

All’età di 78 anni scompare Gennaro Olivieri, storica bandiera della Juve STABIA. Il messaggio di cordoglio della società stabiese:

“Esprimiamo tutto il nostro cordoglio per la scomparsa di Gennaro Olivieri. Cresciuto calcisticamente nel vivaio gialloblù, da Stabiese ha indossato la nostra maglia onorandola sempre, fino a diventare capitano. Con riconoscenza e affetto lo avevamo premiato nella scorsa stagione, insieme all’Amministrazione comunale. Oggi, insieme a tutti i tifosi, gli diamo il nostro ultimo, commosso, saluto e rivolgiamo le nostre condoglianze alla famiglia“.