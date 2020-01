0 Facebook Il 2020 di Nino D’Angelo, un’antologia sui suoi brani, da un libro a un film: tanti progetti Spettacolo 28 Gennaio 2020 14:07 Di redazione 2'

Nino D’Angelo ha tante idee per questo 2020 che è da poco iniziato. Tanti progetti che ha deciso di portare avanti, tutti con un unico comune denominatore: la sua musica. L’artista napoletano ha annunciato in un video che presto comincerà la registrazione di un’antologia dei suoi brani meno conosciuti.

Il repertorio musicale di Nino D’Angelo è immenso e secondo il cantante, ci sono alcune canzoni che sono meno note e che lui vorrebbe portare all’attenzione del pubblico. Così, ora che si è conclusa la prima parte della tournée con Gigi D’Alessio “Figli di un re minore“, è pronto a concentrarsi su questo nuovo progetto: “Eccoci nel 2020, quest’anno sarà un anno molto bello e pieno di impegni. Ho finito da poco di girare la prima parte di questa tournée con Gigi D’Alessio ‘ Figli di un re minore’, tra qualche giorno andrò sicuramente in studio di registrazione a preparare quest’antologia che è il sogno della mia vita, voglio riunire questi miei pezzi, che non hanno avuto magari il successo delle altre mie canzoni, ma che sono comunque nel mio cuore”.

Un esempio di questi brani è “Se turnass’ a nascer‘” girato con Alvaro Vitali, che D’Angelo ha da poco pubblicato sul suo profilo, ottenendo un grande successo: “Pezzi che la gente oggi sta scoprendo, come il video girato con Alvaro Vitali ‘Se turnass’ a nascer”. Sono brani che magari non sono arrivati al grande pubblico, anche per colpa mia e vorrei farli arrivare adesso”.

Il progetto comprende anche un libro e forse un film e si chiamerà “Il poeta che non sa parlare“, un’espressione legata alla gioventù di Nino: “Oltre a questo ci sarà un libro e forse anche un film. Ma si tratta di un solo progetto ‘Il poeta che non sa parlare’, come diceva la mia professoressa alle scuole medie, mi diceva sei un poeta che non sai parlare, arrivi al cuore anche se ti esprimi male“.