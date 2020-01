0 Facebook ‘O Bangladin, commerciante del centro storico di Napoli che si fa pubblicità con video bizzarri Napoli Città 28 Gennaio 2020 14:21 Di redazione 1'

Si chiama ‘o Bangladin e ormai è conosciutissimo sui social network. Il motivo? Questo giovane si è inventato un modo bizzarro per fare pubblicità al suo negozio nel centro storico di Napoli. Approfittando dell’enorme diffusione che i video hanno in rete, ha pensato di farsi riprendere in atteggiamenti strani per attirare i clienti.

I suoi video, infatti, sono diventati in poco tempo virali. Segno che il giovane potrebbe aver avuto una giusta intuizione. In uno degli ultimi video si è fatto riprendere mentre mangia dei cereali nella birra per poi lanciarseli addosso. E mentre si dedica a quest’attività, urla i prezzi dei suoi prodotti, motivo per cui si comprende che stia cercando di fare promozione al negozio.

Come spesso accade sul web, se da un lato c’è chi lo osanna, dicendo che i suoi video fanno ridere, dall’altro c’è chi lo critica, accusandolo di essere protagonista di spettacoli indecorosi. Nel bene o nel male comunque se ne parla e probabilmente era questa l’intenzione di ‘o Bangladin.