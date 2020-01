0 Facebook Paura al Grande Fratello Vip, concorrente scompare, la comunicazione: “E’ in ospedale” Spettacolo 27 Gennaio 2020 11:41 Di redazione 2'

Una concorrente del Grande Fratello Vip è stata costretta a lasciare la casa per andare in ospedale ed effettuare alcuni controlli. Si tratta di Barbara Alberti, la 76enne era improvvisamente sparita, soltanto con la comunicazione ufficiale del programma si è poi saputo che ha dovuto lasciare momentaneamente l’appartamento più spiato d’Italia.

L’annuncio è stato dato su Twitter, nella comunicazione si spiega che Barbara Alberti ha dovuto lasciare la casa, ma non è chiarito né se tornerà né quando. La scrittrice, dunque, potrebbe lasciare definitivamente la casa. Non si conosce la natura dei controlli a cui si è dovuta sottoporre. Intanto la sua uscita insospettisce il pubblico. Proprio qualche giorno fa Barbara aveva detto di voler lasciare la casa.

Agli altri concorrenti aveva spiegato: “Il mio contratto è diverso dal vostro, se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate. Me lo hanno garantito. Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte. Preferisco lasciare adesso. Non voglio perdere l’affetto del pubblico, è il mio patrimonietto, è il mio affare che ho fatto venendo qua“. Barbara aveva iniziato ad avvertire un certo malessere anche nei confronti di Alfonso Signorini, che a detta sua la screditerebbe in diretta.

Che il controllo medico sia solo una scusa per lasciare prima del dovuto il programma? Difficile dirlo, ma è lecito che il dubbio venga. La situazione sarà probabilmente chiarita durante la prossima diretta.