0 Facebook Grande Fratello Vip, Barbara Alberti vuole lasciare: “E’ arrivato il momento” Spettacolo 23 Gennaio 2020 18:35 Di redazione 2'

Nonostante il Grande Fratello Vip sia iniziato solo da qualche settimana, c’è già una concorrente che vuole lasciare la casa prima del tempo. Si tratta di Barbara Alberti. Si mormora che la scrittrice abbia scelto di partecipare sotto richiesta di Alfonso Signorini, che avrebbe insistito per averla.

Nonostante le sue perplessità rispetto al programma, ha scelto comunque di mettersi in gioco. Ma adesso crede che sia arrivato il momento di abbandonare, probabilmente non se la sente più di stare all’interno del programma. L’ha confessato ad alcuni concorrenti durante una chiacchierata, in cui provava a spiegare le critiche fatte a Pasquale Laricchia. Del concorrente aveva detto: “Ha la faccia da assassino, farà male alle donne, è stupido“.

LEGGI ANCHE: MOMENTI A LUCI ROSSE ALL’INTERNO DELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP

Parole molto pesanti, per le quali ha provato a giustificarsi, dicendo: “Voglio chiarire le cose dette a Pasquale. Io non intendevo dirlo in senso letterario”. Poi ha aggiunto: “Il mio istinto mi dice di ritirarmi, penso che sia arrivato il momento“, quasi come se volesse andar via dopo aver mostrato un lato di sé che non è piaciuto al pubblico. In realtà c’è anche chi dice che la sua partecipazione avrebbe avuto una scadenza, tra lei e il programma ci sarebbe un patto, secondo cui lei avrebbe lasciato la casa dopo 2-3 settimane. Chiaramente si tratta solo di rumors, che non trovano alcuna conferma ufficiale. Vedremo, però, se Barbara lascerà la casa prima del tempo.