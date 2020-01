0 Facebook La Nazionale di calcio femminile Under 19 arriva a Torre del Greco: Italia-Svezia all’Amerigo Liguori Sport 27 Gennaio 2020 12:04 Di redazione 1'

La Nazionale di calcio femminile Under 19 disputerà in Campania due partite amichevoli per la preparazione finale dei Campionati Europei 2020. Gli appuntamenti saranno due, uno a Torre del Greco e uno a Torre Annunziata.

Martedì 28 gennaio si giocherà allo stadio Americo Liguori alle 14.30 Italia-Svezia. Giovedì 30, invece, ci sarà una partita al Giraud. Una grande soddisfazione per il territorio, come ha spiegato l’assessore allo sport del comune di Torre del Greco, Gennaro Granato: “Siamo ovviamente onorati di poter aprire le porto del nosro impianto cittadino a un evento internazionale della Figc. Oltre a questo per noi si aggiunge la grande soddisfazione di vedere il riconoscimento per gli importanti lavori fatto allo stadio Liguori in questi mesi“.

Due appuntamenti importanti per il territorio vesuviano, che accenderanno i riflettori nazionali sui due comuni.