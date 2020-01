0 Facebook Dramma durante Napoli-Juventus, uomo muore mentre guardava partita tv Cronaca 27 Gennaio 2020 12:34 Di redazione 1'

E’ stata fatale per un uomo di 70 anni la partita Napoli-Juventus. Stava guardando il match in tv, quando improvvisamente ha avvertito un malore ed è deceduto. E’ avvenuto a Vallo della Lucania, comune in provincia di Salerno.

La vittima si era recata in un centro scommesse per guardare la partita con alcuni amici, proprio mentre stava seguendo la squadra del cuore, si è accasciato al suolo ed è morto. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono arrivati, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sconvolte le persone presenti che hanno assistito alla disfatta dell’uomo.

Sul posto sono giunti anche il sindaco di Vallo della Lucania, Toni Aloia, che è un cardiologo e il comandante della stazione dei Carabinieri locale, Salvatore Sergi. Le cause della morte sarebbero riconducibili a un arresto cardiocircolatorio.