0 Facebook Ryanair, aumenta il prezzo del bagaglio a mano News 27 Gennaio 2020 17:06 Di Antonella Bianco 2'

Ryanair rivede i prezzi del bagaglio a mano. La compagnia aerea irlandese aumenta, ancora una volta, il costo del 16,7% rispetto al mese scorso, delle valigie che possono essere portate in cabina.

A fare i conti in tasca a Ryanair è stato Il Corriere della Sera, che ha voluto sottolineare come i prezzi siano aumentati, e non poco. La compagnia low cost più grande d’Europa ha spiegato che tutte le tariffe sono riportate chiaramente sul sito ufficiale e che le fasce tariffarie sono state riviste “per offrire ai nostri consumatori ancora una più ampia scelta di prodotti adatti ad ogni esigenza e budget”. I rincari riguardano comunque i bagagli a mano dalle dimensioni ritenute più ingombranti.

Per portarsi a bordo un trolley si arriverà a pagare fino al 16,7% in più di quanto si sborsava fino al mese scorso, e il 133% in più della somma richiesta nell’autunno 2018, periodo in cui venne introdotta la policy. In questo modo andranno ad aumentare i costi extra che vanno ad aggiungersi al prezzo del biglietto aereo. L’opzione Priority, fino al 2019, permetteva di portare con sé fino a due bagagli a mano, pagando tra i 6 e i 13,20 euro. Con l’arrivo delle nuove tariffe la cifra potrà arrivare anche a 15,40 euro. Tutto assolutamente dichiarato in chiaro sul sito web, con termini e condizioni.