Alleanza Pd-M5S, l'affondo della Ciarambino contro De Luca: "Ma quando te ne vai?" Il post 'al veleno' dell'esponente grillina contro il Presidente della regione Campania Politica 27 Gennaio 2020

Dall’esperienza (travagliata) di governo ai test elettorali locali. È di questo che da tempo si parla sia all’interno del Partito Democratico che tra le file del Movimento 5 Stelle. Un’alleanza, per ora, nata (a Palazzo Chigi e in Parlamento) solo per tentare di sconfiggere Matteo Salvini e la Lega (ex alleati dei grillini).

Ma le ultime notizie hanno accantonato questa possibilità. In Emilia Romagna ha vinto il candidato del Partito Democratico, in Calabria quello del centro destra. In entrambi i casi i Dem e il M5S non sono stati alleati. Ma mentre il Pd ha recuperato voti, i grillini li hanno persi. Il crollo dei Casaleggio’s boys non c’è stato solo a livello locale ma anche, come affermano gli ultimi sondaggi, a livello nazionale.

Del resto il leader del partito organizzato su Rousseau, Luigi Di Maio, ha abbandonato il timone lasciandolo al reggente, il Gerarca minore Vito Crimi. A Napoli e Campania, realtà territoriali che si avviano verso tre importanti sfide elettorali (suppletive al Senato, regionali e comunali del capoluogo), il Pd ha aperto le braccia un pò a tutti, da Dema ai 5 Stelle. Sarà che il ‘diktat‘ del Segretario Nicola Zingaretti di allargare i Dem ai partiti e ai movimenti civici di sinistra ma soprattutto alle Sardine, ha convinto anche i dirigenti locali.

Ma stranamente il Movimento 5 Stelle non ha accettato l’invito. Così è nato un guazzabuglio rosso–arancione, con il Pd che insieme al Sindaco Luigi De Magistris (definito più volte dagli uomini del Nazareno, che sono all’opposizione in Consiglio comunale, il peggiore primo cittadino della storia di Napoli), ha sostenuto e lanciato la candidatura di Sandro Ruotolo alle prossime suppletive.

Cambiando contesto e focalizzandoci sulla tornata elettorale relative alle regionali, mentre l’attuale Governatore Vincenzo De Luca sta continuando come un treno a fare campagna elettorale, il proprio partito ancora non si è espresso ufficialmente sulla sua possibile ri-candidatura. E molti balbettii ci sono stati anche nei confronti di una possibile alleanza con i 5 Stelle (e chissà, a questo punto, se includerebbe anche Dema) per proporre un candidato unitario in primavera.

L’unica certezza al momento è la rivalità, l’astio, politico che la rappresentante grillina in Campania ha avuto per De Luca. E l’ultimo post pubblicato sulla pagina Facebook di Valeria Ciarambino ne ha dato testimonianza. Ma è risaputo, la politica è come il calcio mercato. Si dice quello che non si fa, si fa quello che non si dice e tutto può succedere perché tutto è possibile.

IL POST SU FACEBOOK –

Stavo ragionando sul fatto che in effetti un argomento di dialogo con De Luca potrebbe esserci: “QUANDO TE NE VAI????”