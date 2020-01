0 Facebook Francesco Emilio Borrelli denuncia bar di Castellammare, polemica contro il consigliere Cronaca 27 Gennaio 2020 21:50 Di redazione 2'

Risale a qualche giorno fa un video di Francesco Emilio Borrelli che ha acceso una larga polemica sui social. Il consigliere regionale dei Verdi, com’è ormai solito fare da tempo, ha ripreso in diretta e condiviso tutto quello che è accaduto. Era all’interno di un bar di Castellammare di Stabia, dove si era recato con alcuni amici, quando al momento del conto è arrivato uno scontrino di 80 euro per 9 caffè.

Un conto che ha scatenato la protesta di Borrelli, prima ha pagato, ma poi si è diretto dai vigili urbani per denunciare l’accaduto. Quando sono tornati all’interno del bar con gli agenti, i titolari hanno spiegato che il prezzo si riferiva al fitto di una sala, poiché il consigliere regionale e gli amici avevano chiesto di riservare un’intera stanza. La protesta di Borrelli e degli amici è continuata, poiché i proprietari del locale non li avrebbero avvertiti prima di questa cifra, ma avrebbero servito alla fine un conto più che salato per 9 caffè.

Il consigliere regionale ha condiviso il video sui social e, sebbene ci sia stata un’ampia fetta di utenti che l’ha sostenuto, incoraggiandolo a perseguire le sue battaglie, c’è anche chi l’ha attaccato duramente per aver montato un caso senza motivo. Tra chi lo ha criticato, c’è chi sostiene che in quel conto ci sarebbe stato anche il fitto della sala, per cui sarebbe inutile la denuncia alle forze dell’ordine e la condivisione sui social in cui, criticando un locale che lavorerebbe onestamente, gli fa anche una pessima pubblicità.