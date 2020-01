0 Facebook Pre partita ‘bollente’, il San Paolo pronto ad accogliere la Juve. L’attacco degli ultra a Sarri Pienone questa sera nel 'tempio' di Fuorigrotta. Nonostante la classifica c'è attesa per la super sfida tra il Napoli e i bianconeri Calcio Napoli 26 Gennaio 2020 19:33 Di redazione 1'

Napoli – Juventus per i napoletani è sempre una partita speciale. Quest’anno, nonostante la lotta scudetto sia stata persa molto in anticipo, la rivalità tra le due squadre è sempre molto sentita dai tifosi partenopei.

Allo stadio San Paolo c’è il pubblico delle grandi occasioni galvanizzato dall’ultima vittoria azzurra contro la Lazio in Coppa Italia. Un match che come quello di stasera, potrebbe rappresentare una svolta per li Napoli di Gattuso.

Inoltre, sono diversi i significati della sfida di questa sera. Su tutti il ritorno di Maurizio Sarri su quel campo che l’ha incoronato come ‘Comandante della Grande Bellezza. Per l’ex allenatore gli ultra della Curva A hanno messo alcuni striscioni in città:

“Sarri gobbo bastardo, sulla Juve ne hai dette tante ma poi ti sei calato le mutande!!!“, ecco la scritta impressa sugli striscioni appesi all’esterno del San Paolo e del Maschio Angioino.