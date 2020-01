0 Facebook Meningite, maestra d’asilo gravissima al Cotugno: è allarme in una scuola di Benevento Avviate le normali procedure di profilassi Salute 26 Gennaio 2020 13:24 Di redazione 2'

È ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Cotugno di Napoli, l’insegnante 30enne di una scuola dell’infanzia di Benevento alla quale è stata diagnosticata un’infezione causata da meningite. La donna era stata trasportata nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale Rummo prima di essere trasferita nel capoluogo partenopeo.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, è immediatamente scattata la procedura di profilassi per l’asilo nel quale lavora la paziente. Avviati tutti gli accertamenti del caso nei confronti dei bambini e dell’intero personale dell’istituto scolastico. Sottoposti a profilassi anche i familiari e i conoscenti che sono stati a contatto con la 30enne negli ultimi 7-8 giorni.

“Abbiamo 16 bambini – dice Gennaro Volpe, direttore generale dell’Asl – che erano stati a stretto contatto con l’insegnante. Di questi, 14 avevano fatto il vaccino per la meningite, mentre gli altri due non lo avevano ancora fatto per motivi di salute. Subito abbiamo contattato le mamme, che sono state avvertite dell’infezione da meningococco, così come i pediatri di base, che saranno a disposizione delle famiglie. Al momento la situazione è sotto controllo, sia perché è già stata messa in atto la profilassi per tutti e 16 i bambini, che per quanto riguarda la copertura vaccinale ottimale. Comunque la nostra azienda rimane a disposizione delle mamme dei piccoli. È una fortuna che i genitori ci abbiano seguito in questo progetto, vaccinando i propri figli. Intanto, la scuola non resterà chiusa, in quanto la meningite si trasmette per via diretta e quindi le linee guida non prevedono questa misura precauzionale“.