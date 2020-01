0 Facebook Volata in cielo a soli 10 anni, la dedica di Nando Mariano è commovente: “RIP piccolo angelo” Cronaca 26 Gennaio 2020 13:59 Di redazione 2'

Una triste notizia ha iniziato a fare il giro del web attraverso i social. Una bambina di soli 10 anni è deceduta. La sua vita è stata spezzata da un male contro il quale la piccola ha combattuto fino alla fine.

Il dramma ha avuto come protagonista l’artista napoletano Nando Mariano che ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook. Il suo messaggio d’affetto per la bimba ha commosso tutti i suoi fan.

IL POST SU FACEBOOK –

Perchè il destino a volte può essere crudele con chi non meriterebbe nessun male di questo mondo, sopratutto quando ci si parla di bambini, creature ingenue piene d’amore e spensieratezza, quella spensieratezza che per una bambina di solo 10 anni come te negli ultimi momenti è mancata.

Hai lottato con tutta la tua forza ed io mi sono appellato alla tua causa mettendo la mia presenza e le mie preghiere, ma a volte questo non basta…

Mi auguro che adesso tu possa essere in un posto dove il tuo unico pensiero sia quello mostrare il tuo bellissimo sorriso, quel sorriso che dal primo giorno che ti ho conosciuta, mi ha rubato il cuore. Mancherai tanto ma sono sicuro che da oggi una parte di te risiederà nei cuori di chi ti ha sempre amato.

R.I.P. piccolo angelo ❤