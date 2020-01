0 Facebook Maddaloni, trova portafoglio e lo consegna alla cassiera del supermercato L'episodio in un market di via Appia Cronaca 26 Gennaio 2020 11:19 Di redazione 1'

Non è vero che sono pubblicate soltanto cattive notizie. Quando accade qualcosa di buono deve essere comunicato. È il caso relativo ad un ‘benefattore’ di Maddaloni (in provincia di Caserta), protagonista di un bellissimo gesto.

Come riportato da Edizione Caserta, l’uomo si trovava in un supermercato di via Appia quando ha visto per terra un portafogli. La reazione di molti sarebbe stata quella di prenderne il contenuto. Invece il nostro protagonista ha meravigliato tutti.

Infatti, ha prima iniziato a cercare il proprietario del portafogli, poi ha consegnato quest’ultimo alla cassa sperando che qualcuno tornasse a recuperarlo. “Ho fatto solo il mio dovere“, avrebbe detto.