0 Facebook Trovato il nascondiglio di Luigi Favoloso: il ragazzo gira in incognito in Svizzera Spettacolo 22 Gennaio 2020 11:27 Di redazione 1'

Svelato il mistero di dove si trovi Luigi Favoloso. L’ex compagno di Nina Moric è stato trovato dai paparazzi di Chi, che l’hanno fotografato in Svizzera, a Locarno nel canton Ticino. Il giovane, come mostra una delle foto pubblicate dal settimanale, è apparso un po’ sciupato, camminava con occhiali da sole e cappuccio probabilmente per non essere riconosciuto da qualcuno.

LEGGI ANCHE: LE PAROLE DEL PADRE DI LUIGI

Si sta curando le ferite di una storia finita male? Questa è l’ipotesi che sembra essere più accreditata. In una telefonata a Barbara D’Urso, Favoloso aveva detto di essere andato via per un motivo serio, che avrebbe poi spiegato più in là. Nemmeno i genitori, perlomeno stando a quanto hanno dichiarato, sapevano dove si trovasse.

Adesso, però, la location in cui si nasconde è stata resa nota. Con molta probabilità il giovane si metterà in contatto con qualche trasmissione per spiegare cosa stia accadendo. Intanto, dall’altro versante, c’è Nina Moric che continua a sostenere che si tratti di una messinscena per ottenere un po’ di visibilità. Difficile non pensare anche a quest’ipotesi.