La presunta scomparsa di Luigi Favoloso continua a essere il principale argomento di discussione dei programmi di Barbara D’Urso. Durante l’ultima puntata di Domenica Live è intervenuto il padre del ragazzo, che ha avuto un confronto anche con Nina Moric.

La puntata è proseguita con polemiche e attacchi di ogni genere, la Moric continua ad accusare Luigi e i suoi genitori di essere in cerca di visibilità. Intanto il signor Favoloso ha spiegato che prima che Luigi facesse perdere le sue tracce, gli aveva detto che stava un po’ giù, sarebbe voluto partire da solo perché aveva litigato con Nina. Il padre ha anche detto di non essersi mai preoccupato, poiché non credeva che il figlio potesse scegliere di togliersi la vita. Preoccupazione iniziale della madre e della Moric.

Il signor Favoloso ha raccontato di aver sentito Luigi, che gli ha detto di stare bene, ma non ha voluto confessargli dove si trovi. “Non so dove sta mio figlio, ci ho parlato, mi ha chiamato, mi ha detto che sta bene – afferma l’uomo – mi ha spiegato la situazione, deve essere lui a spiegare quanto accaduto con Nina. Se tornerà, lo farà lui“, queste le sue parole.

Il padre di Luigi poi è passato ad attaccare Nina, in merito alle accuse che l’ex modella croata aveva fatto al figlio, raccontando che in passato l’aveva picchiata. Ma il signor Favoloso non ci sta e ha difeso a spada tratta il figlio: “La sua versione è completamente diversa. Io credo a lui. Io non so perché lei abbia raccontato di essere stata picchiata. Lei mi ha chiamato in causa senza motivo, a lei non ho nulla da dire. Io credo che la mia ex moglie non sapesse nulla, non credo alle accuse di Nina, per me non è attendibile e la sua storia televisiva lo dimostra“.