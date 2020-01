0 Facebook Napoli, cumana in tilt: passeggeri a piedi sui binari Dopo gli episodi relativi alla circumvesuviana, questa mattina è accaduto un fatto analogo alla tratta che va da Cantieri a Pozzuoli Trasporti 22 Gennaio 2020 11:55 Di redazione 1'

purtroppo si è trattata di una scena già vista. Pendolari piedi sui binari di una linea di trasporto regionale. Questa volta il disagio no ha colpito i passeggeri della circumvesuviana ma quelli della cumana.

L’imprevisto, come riportato da Il Mattino, si è verificato nel tratto che porta da cantieri a Pozzuoli, area flegrea in provincia di Napoli. I viaggiatori, a causa di un guasto che ha mandato in tilt la linea, hanno forzato le porte del convoglio e sono scesi proseguendo sui binari.

Il treno ha poi proseguito fino a Pozzuoli fermandosi definitivamente. La tratta è stata sospesa e la linea di trasporto ha funzionato solo per la circolazione con dei convogli in partenza da Montesanto a Pozzuoli. Invece, quelli che vanno da Torregaveta, fanno capolinea a Cantieri.