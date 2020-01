0 Facebook “Tanti auguri papà”, il commovente messaggio del figlio di Nino Musella Anche i tifosi ricordano l'ex calciatore scomparso sulle pagine social delle società calcistiche in cui ha giocato. Castellammare di Stabia 22 Gennaio 2020 16:13 Di Marta Ricciardi 2'

Oggi, 22 gennaio 2020, Nino, al secolo Gaetano Musella, avrebbe compiuto gli anni. Il noto calciatore, la cui vita si spense nel 2013 (a soli 53 anni) a seguito di un infarto fulminante, è stato ricordato dal figlio Alessandro in un lungo e struggente post:

“Oggi sarebbero 60, la presenza fisica purtroppo no c’è più ma il pensiero è costante. Sono stati e sono anni difficili, e la tua mancanza ha pesato e pesa come un macigno nel quotidiano, nel lavoro, ma soprattutto nel contesto familiare. Avresti potuto essere un nonno a tempo pieno come mi dicevi che avresti voluto fare ma la vita non permette di fermarsi e quindi si va avanti, correndo e rincorrendo non si sa bene cosa, spesso senza godersi gli affetti per poi rendersi conto che è troppo tardi quando non ci sono più. E quindi niente, auguri a te che da quando non ci sei più sei ancora più presente nei miei pensieri e vivi dentro di me le mie battaglie quotidiane… Buon Compleanno Papà“.

La Juve Stabia ed il Castellammare di Stabia non hanno ricordato il loro ex calciatore, ma nonostante il silenzio quasi imbarazzante delle due società calcistiche, i tifosi non hanno dimenticato Nino. Le pagine Facebook delle due squadre, in queste ore sono state inondate da tanti messaggi di auguri al calciatore scomparso, spesso accompagnati da collage di foto di Musella con la maglia della società.

Quella di Nino Musella è stata una storia d’amore, di passione per il suo lavoro e purtroppo anche una storia di ingiustizia e poca riconoscenza da parte di qualcuno. Da tutti i suoi amici è stato sempre definito come una persona che metteva il cuore in tutto, ed il triste paradosso della vita risiede proprio nel fatto che sia stato proprio il cuore a tradirlo.

La sua bravura, la sua generosità (dentro e fuori dal campo) e l’entusiasmo che Nino Musella metteva in tutto ciò che faceva, non sono stati dimenticati dai suoi tanti tifosi che, ancora oggi, dopo tempo dalla sua dipartita, gli augurano “Buon Compleanno Nino”.