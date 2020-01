0 Facebook Arzano in lutto per la scomparsa di Antonio. “Ricorderemo per sempre il tuo sorriso” Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti per il 24enne morto a seguito di un violento incidente stradale a Volla. Volla 22 Gennaio 2020 17:12 Di Marta Ricciardi 2'

Da quando si è diffusa la notizia della morte di Antonio Ruggiero, giovane ventiquattrenne di Arzano, l’intero comune del Napoletano è racchiuso nel dolore. Il ragazzo è deceduto a seguito di un terribile incidente automobilistico avvenuto ieri sera, in via Filichito, a Volla. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente, nel quale, Antonio si è schiantato contro il guardrail mentre era a bordo della sua Fiant Panda. Inutile l’aiuto dei soccorsi, per Antonio non c’è stato nulla da fare.

I social sono stati invasi in queste ore dai tantissimi messaggi di cordoglio e dolore per il ventiquattrenne:

“Buon viaggio amico mio, ti ricorderò sempre così, con la tua simpatia e quel sorriso sempre stampato sul viso. Che la terra ti sia lieve. Ciao Anto riposa in pace. Sentite condoglianze alla famiglia Ruggiero”.

Struggente il messaggio dell’amica, Melania:

“Di solito non sono solita scrivere qui sopra ma tu mi hai veramente sconvolta in settimana ti ho nominato o chiesto di te… e tu te ne sei andato così presto mi hai veramente distrutta ricordo ancora le serate in discoteca insieme e gli schiaffi che prendevi dalle mie amiche perché gli toccavi il sedere ti piaceva la vita ti piaceva divertirti eri un ragazzo d’oro e ora spero solo tu sia in pace e che non abbia sofferto inutile dire di vegliare su tua madre e sulle tue sorelle perché già so che lo farai… mancherai a tutti noi riposa in pace”