0 Facebook Pomigliano d’Arco, addio a Stefano: stroncato da un malore a 26 anni Solo due giorni fa è deceduto anche Roberto Filippo Cervone a causa di un brutto male Cronaca 22 Gennaio 2020 16:13 Di redazione 1'

Un altro dramma ha sconvolto la cittadina di Pomigliano d’Arco, località vesuviana in provincia di Napoli. La triste notizia ha fatto immediatamente il giro del web attraverso i social network. Si è spenta la vita del giovane Stefano De Cicco che aveva solo 26 anni.

È accaduto tutto all’improvviso. Questa mattina Stefano era a casa quando ha accusato un malore che ne ha stroncato l’esistenza. Il 26enne è deceduto sul colpo. Come riportato da Teleclub, ad accorgersi della tragedia i familiari.

Le loro urla hanno attirato l’attenzione di due agenti della Polizia locale che erano in servizio e passavano da quelle parti. Immediatamente i poliziotti sono intervenuti ed hanno provato a soccorrere il giovane in attesa dell’arrivo del 118.

Purtroppo i sanitari, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 26enne. Tantissimi i messaggi d’affetto per lui e di solidarietà per la famiglia De Cicco.