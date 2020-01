0 Facebook Ragazzo trovato impiccato nel cortile di casa, il ricordo degli amici: “Sarai sempre insieme a noi” Cronaca 22 Gennaio 2020 13:38 Di redazione 1'

Era stato trovato dai genitori impiccato nel cortile di casa a Santa Maria Capua Vetere. Purtroppo quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non avevano potuto fa altro che constatare il decesso del ragazzo. Oggi la notizia della sua morte ha lasciato attonite tutte le persone che lo conoscevano.

Aveva 23 anni ed era un tifoso sfegatato dell’Inter e proprio il club di cui faceva parte ha voluto scrivere un lungo ricordo in sua memoria. Celebrando l’entusiasmo che il giovane metteva nel seguire la strada del cuore e sottolineando come fosse per tutti i membri un buon amico.

Il messaggio ha ricevuto in poco tempo moltissimi like e commenti, in tanti ricordano il giovane e non riescono a spiegarsi i motivi di un gesto tanto estremo. In molti si stanno stringendo al dolore dei genitori in questo terribile momento.

Il post dell’Interclub “Peppino Prisco” – Santa Maria Capua Vetere