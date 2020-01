0 Facebook Dramma in provincia, giovane trovato impiccato nel cortile di casa Cronaca 21 Gennaio 2020 14:09 Di redazione 1'

Tragedia nel Casertano. Un giovane di 23 anni è stato trovato impiccato nel cortile di casa sua in via Cimarosa, a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. A fare la triste scoperta sono stati i genitori, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il 23enne ormai non respirava più. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

Probabilmente si tratta di un gesto volontario, non si conoscono i motivi per cui il giovane abbia deciso di togliersi la vita, sembrerebbe, inoltre, che non abbia lasciato alcun biglietto ai familiari.