Svolta sulla misteriosa scomparsa di Luigi Mario Favoloso, l’ex concorrente del Grande Fratello e fidanzato della modella Nina Moric.

Favoloso infatti alle 16 di questo pomeriggio ha telefonato alla redazione di Barbara D’Urso. Una chiacchierata durante oltre mezz’ora.

“Luigi Mario Favoloso ha chiamato Pomeriggio 5 e ci ha rivelato che è all’estero, in una località segreta, che a noi ha chiesto di non riferire. Lui avrebbe smentito la versione di Nina Moric. Dice di essersi allontanato per un motivo grave, che poi spiegherà” ha detto la popolare conduttrice.

“Luigi Mario Favoloso dice di essere dispiaciuto per la mamma, che non sapeva niente...” ha aggiunto.

