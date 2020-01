0 Facebook Incidente mortale sulla circumvallazione esterna, muore ragazzo di 24 anni La vittima, originaria di Arzano, si chiamava Antonio Ruggiero. L'incidente avvenuto all'altezza di Volla Cronaca 22 Gennaio 2020 09:27 Di redazione 1'

Due comunità distrutte, una è quella dove è accaduto l’incidente, l’altra è quella di origine della vittima. Lui era un ragazzo, l’ennesima giovane vita spezzata da uno schianto mortale. Antonio Ruggiero aveva 24 anni e ieri sera la sua esistenza è stata stroncata da un sinistro avvenuto sulla circumvallazione esterna.

Come riportato da Teleclub, la vittima, originaria di Arzano, era alla guida della sua automobile quando – per motivi ancora da accertare – ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro il guard rail. Il sinistro è avvenuto all’altezza di via Filichito a Volla.

Sul posto sono giunti i soccorsi. Purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Antonio. Arrivate anche le forze dell’ordine, i cui esponenti hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica della tragica vicenda.