0 Facebook Insigne mantiene la promessa e accontenta il piccolo Mario, il Napoli torna a vincere al San Paolo Ieri la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio degli azzurri in casa Calcio Napoli 22 Gennaio 2020 08:43 Di redazione 2'

Il video aveva commosso e fatto intenerire tutti i tifosi del Napoli. La delusione per la brutta sconfitta contro la Fiorentina aveva anche gettato nello sconforto Gennaro Gattuso. Poi l’immagine del pianto di Mario e la risposta del capitano Lorenzo Insigne: quest’ultimo ha mantenuto la prima parte della sua promessa.

Un Napoli confusionario dal punto di vista del gioco ma combattivo per 95 minuti. Una squadra che ancora ha evidenti difficoltà in fase difensiva ma che si è battuta fino alla fine. Un gruppo al quale è bastato un gol e un pizzico di fortuna per battere un’ottima Lazio e accedere alle semifinali di Coppa Italia.

Le scene più belle e che forse hanno dimostrato quanto si stia formando la mano di Gattuso (almeno dal punto di vista del carattere e della determinazione) sono state due: la prima si è vista quando il capitano Insigne (che ha segnato il gol partita) dopo un recupero difensivo ha incitato i tifosi.

La secondo si è verificata a fine partita, quando tutta la squadra è tornata a cantare e saltare sotto la curva, davanti ai propri tifosi che finalmente hanno incitato di nuovo i propri calciatori. E forse, l’aspetto più importante della serata è stato proprio questo: l’essere tornati a vincere tra le mura amiche del San Paolo.