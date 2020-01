0 Facebook Taylor Mega si scaglia contro Barbara D’Urso: “Mi ha cacciato perché c’è rimasta male” Spettacolo 21 Gennaio 2020 14:54 Di redazione 2'

Continua, anche se a distanza, la querelle tra Barbara D’Urso e Taylor Mega. La conduttrice napoletana, durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, aveva praticamente allontanato da tutti i suoi programmi l’influencer. Il motivo? La ragazza si era fatta una foto alzando il dito medio vicino a una camionetta della polizia.

La D’Urso non accetta atteggiamenti contro le istituzionI e le forze dell’ordine, così le ha detto senza mezzi termini che non era più gradita all’interno dei suoi programmi. La Mega è stata immediatamente tapirata da Striscia la Notizia per la vicenda e in quell’occasione ha attaccato la conduttrice napoletana. La giovane influencer non le ha di certo mandate a dire, tant’è che ha accusato la D’Urso di averla cacciata, soltanto dopo che lei avesse annunciato il desiderio di allontanarsi dalla tv per un po’, dovendosi dedicare ad altri progetti.

Praticamente, secondo Taylor, la D’Urso dopo essersi offesa le avrebbe detto che non era più gradita nei suoi programmi. Quindi, secondo quanto racconta la Mega, sarebbe stata lei ad abbandonare i programmi di Barbara. L’influencer ha anche aggiunto: “Qualcuno ha giocato in maniera sporca e c’è stato un tranello nei miei confronti“. Accuse pesanti, da comprendere se anche queste siano rivolte alla conduttrice napoletana. Ora bisognerà capire se Barbara vorrà rispondere a questa critica o preferirà mettere a tacere la situazione, senza dare altra visibilità alla ragazza.