Barbara D’Urso non ha usato mezzi termini nei confronti di Taylor Mega e l’ha praticamente “cacciata” dai suoi programmi televisivi. L’influencer era ospite durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, quando ha iniziato a parlare di Antonella Elia e di quanto fosse grave che stesse ancora all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

In studio era presente l’avvocato dell’Elia, che rivolgendosi alla Mega, le ha detto di non essere nella posizione giusta per fare la morale ad altre persone: “Ma davvero stai facendo la morale? Taylor Mega ha bullizzato per 48 ore Antonella Elia dopo l’ingresso al Gf Vip. Se dobbiamo parlare di violenza perchè non parliamo del dito medio che Taylor ha fatto davanti la camionetta della polizia?”.

Lei ha provato a giustificarsi, dicendo di non ricordarsi di quello scatto, ha poi aggiunto che per un periodo si allontanerà dalla televisione per dedicarsi a un altro progetto. Subito dopo è intervenuta Barbara, dicendole che se davvero avesse fatto una foto prendendosi gioco delle forze dell’ordine, le porte dei suoi programmi sarebbero chiuse per lei: “Ti auguro tanta fortuna per il tuo progetto. Ma ti dico che se fosse vero che hai fatto il dito medio alle forze dell’ordine, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Se fosse vero, ma io non penso che sia vero perché lo fanno solo le persone stupide e tu non lo sei. Buona Fortuna!”, queste le parole di Barbara che sicuramente non accoglierà più Taylor tra i suoi ospiti.