0 Facebook Dimesso due volte dall’ospedale, 61enne muore in strada: avviata indagine Cronaca 21 Gennaio 2020 14:30 Di redazione 1'

Un uomo di 61 anni è deceduto in strada dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. La vittima il giorno prima si sarebbe recata in ospedale per eseguire due visite e sarebbe stata dimessa.

E’ questo il motivo per il quale, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il magistrato di turno ha aperto un fascicolo sulla vicenda e disposto l’esame autoptico sulla salma, così da accertare l’esatta causa della morte. Inoltre, due medici risultano indagati, uno in servizio all’ospedale di Nocera Inferiore e un altro nella struttura di Pagani.

Sembrerebbe che l’uomo il giorno prima della sua morte avesse accusato dei lievi malori, motivo per cui l’indomani si è recato in due strutture ospedaliere, chiedendo l’aiuto dei sanitari. Dimesso entrambe le volte, il sessantunenne ha proseguito la sua vita, finché, mentre sabato era in giro per strada, ha accusato un malore che gli è stato fatale. Inutili i tentativi di rianimarlo degli operatori del 118. Adesso sulla vicenda indaga la Procura.