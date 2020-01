0 Facebook Napoli, alle suppletive si candida anche Riccardo Guarino L'avvocato in campo con 'Riniascimento pertenopeo' Politica 21 Gennaio 2020 17:46 Di redazione 1'

L’avvocato Riccardo Guarino, napoletano e Presidente di Rinascimento partenopeo, ha ufficializzato la sua candidatura tra le file del suo movimento alle prossime elezioni suppletive. La conferma è arrivata da un post pubblicato sul proprio profilo Facebook.

Guarino diventato il quinto candidato per lo scranno al Senato della Repubblica rimasto vacante dopo la scomparsa di Franco Ortolani eletto tra le file del Movimento 5 Stelle. Gli altri candidati sono Sandro Ruotolo per il Pd, Articolo Uno e Dema; Salvatore Guangi per il centrodestra; Luigi Napolitano per i grillini e Giuseppe Aragno per Potere al popolo

“È ufficiale la mia candidatura al senato con Rinascimento Partenopeo“, questa la frase scritta e pubblicata da Guarino su Facebook.