Gianni Morandi tra cibo e corsa: "Napoli è la città che amo" 21 Gennaio 2020

Gianni Morandi è di nuovo in città. Il cantante bolognese ha pubblicato sui suoi profili social alcune foto del suo soggiorno in città. In particolare dalla pagina Instagram lo si vede Rione Sanità vicino al monumento dedicato a Totò e passeggiare nel cuore del centro storico in via Tribunali.

Il famoso cantautore è stato poi accolto dal titolare del ristorante Mimì alla Ferrovia, Michele Giugliano, e i figli Salvatore e Ida che hanno ricordato a Morandi una visita di 16 anni fa con Lucio Dalla. Gianni ha ricordato con grande piacere quei momenti trascorsi con il suo amico Dalla.

Poi gli è stato offerto un grappolo di pomodorini del piennolo, come si può bene vedere dalla pagina Facebook del cantante che con la moglie ha molto apprezzato: “Se ci aveste regalato gioielli non ci avreste fatto altrettanti felici. Questa è una materia prima introvabile che noi amiamo”. Il cantante poi non ha perso l’occasione per fare una corsa tra le strade del centro città.