0 Facebook Marano, infezione da vermi intestinali a scuola: genitori in allarme Due bimbi presso lo stesso istituto. Avviate le dovure procedure sanitarie Cronaca 21 Gennaio 2020 16:36 Di redazione 1'

La polemica era già scoppiata nei giorni scorsi con un’infezione da ossiuri che ha colpito ben sei bambini. Questa volta è toccato ad un’altra scuola, dove due piccoli scolari sono stati colpiti da un’infezione da vermi intestinali.

L’episodio, come riportato da Il Mattino, è avvenuto in una scuola di Marano. Nella località dell’area Nord in provincia di Napoli, la Dirigente scolastica ha già – in accordo con le famiglie – provveduto alla pulizia dei giocattoli a disposizione dei bambini.

Inoltre, la preside ha anche disposto la profilassi e i dovuti accertamenti sanitari. Tra i genitori è scattato l’allarme infezione.