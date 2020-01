0 Facebook Festival Sanremo 2020, i cachet del presentatore e degli ospiti Spettacolo 21 Gennaio 2020 13:37 Di redazione 1'

Nonostante il festival di Sanremo non sia ancora iniziato, le polemiche non si sono fatte attendere. Polemiche di certo non destinate a placarsi, dalla stampa infatti sono trapelate le prime indiscrezioni sui guadagni di conduttori e ospiti.

Secondo indiscrezioni trapelate sulla stampa, il conduttore e direttore artistico Amadeus porterebbe a casa circa 500-600mila euro. 250mila euro dovrebbe essere il compenso per le guest star del festival, Tiziano Ferro e Fiorello. Antonella Clerici avrebbe concordato un cachet poco superiore ai 50mila euro. 50mila euro tondi andrebbero invece a Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello. Compenso dimezzato a 25mila euro per Alketa Vejsiu, Sabrina Salerno e Georgina Rodriguez. Anche la giornalista palestinese Rula Jebreal avrebbe concordato un cachet di 25mila euro, che – assicura la diretta interessata – sarà devoluto in beneficenza.