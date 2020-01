0 Facebook Ercolano, bimbo autistico picchiato e maltrattato dalla maestra: la denuncia dei genitori La vicenda è esplosa nel mese di dicembre. L'esposto della mamma e del papà del piccolo contro un'insegnante di matematica Cronaca 21 Gennaio 2020 13:25 Di redazione 1'

I problemi sono iniziati quando è andata in maternità l’insegnante di sostegno che si occupava di lui. Da allora, secondo quanto denunciato dai genitori e riportato da Il Mattino, ha avuto inizio l’incubo di un bambino iscritto ad una scuola elementare di Ercolano.

La mamma e il papà del piccolo avevano notato da diverso tempo alcuni cambiamenti nei comportamenti del figlio. Quest’ultimo, affetto da autismo, non aveva più entusiasmo e piacere ad andare a scuola e soprattutto nello svolgere attività didattiche.

La cosa ha insospettito i genitori, in quanto un fatto del genere non si era mai verificato prima. Quando a dicembre, in occasione di un incontro tra docenti e famiglie, è emerso (attraverso una discussione con altri genitori) che il bambino sarebbe stato vittima di violenza e maltrattamenti da parte della maestra di matematica, è scattata la denuncia.

Urla, strattoni e persino uno schiaffo. Sarebbero state queste le vessazioni che il piccolo avrebbe subito. A finire nel mirino dell’autorità giudiziaria anche alcune colleghe definite omertose. Al momento vi è un indagine in corso volta a chiarire la dinamica dei fatti.