0 Facebook Ospedale del Mare, paziente allettato si alza dalla barella e lancia una scrivania contro il medico Cronaca 20 Gennaio 2020 12:59 Di redazione 1'

Non si fermano le aggressioni ai danni del personale sanitario. L’ultima, in ordine temporale, è avvenuta sabato all’Ospedale del Mare. A darne notizia la pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”.

Il medico di turno in pronto soccorso, è stato aggredito direttamente dal paziente nonostante fosse allettato in attesa di essere visitato. “Il 18 gennaio 2020, pare ci sia stata l’ennesima aggressione a carico di un medico del Pronto Soccorso. In questo caso ad aggredire è stato il paziente il quale era sulla barella con tavola spinale e collare in attesa di visita. Proprio l’attesa ha montato in lui la rabbia, infatti, improvvisamente, si alza dalla barella, un po’ come una figura “Lazzariana” , e corre verso la scrivania del chirurgo gettandogliela letteralmente addosso. Il medico non perde tempo ad allertare le forze dell’ordine e a sporgere denuncia“.

“A quanto pare, come diciamo sempre – proseguono sulla pagina – il paziente godeva di sana e robusta costituzione! La persona che sta veramente male non è in grado di svolgere tali atrocità!”

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook