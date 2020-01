0 Facebook Tony Colombo “irriconoscibile” a Non è l’arena, i commenti: “Che hai fatto?” News 20 Gennaio 2020 13:28 Di redazione 2'

Tony Colombo è stato ospite dell’ultima puntata di Non è l’arena con la moglie Tina Rispoli. La coppia è intervenuta nel programma condotto da Massimo Giletti per prendere le distanze dalle accuse che ha ricevuto, secondo cui avrebbe rapporti con la criminalità organizzata.

La puntata è proseguita all’insegna della polemica, in un primo momento Tony ha minacciato il conduttore di andar via perché non ha gradito una grafica in cui era presentato l’albero genealogico di Tina, evidenziando parentele con persone legate alla criminalità organizzata. Poi è stata la volta delle accuse di Nunzia De Girolamo e della dichiarazione della Rispoli sulla camorra. Al termine della puntata sono stati tantissimi i commenti circolati sui social riguardo all’accaduto.

In molti hanno notato che Colombo avrebbe il viso molto diverso rispetto alla sua ultima apparizione in tv, secondo le malelingue, infatti, sarebbe ricorso al chirurgo plastico per qualche piccola modifica. Nel dettaglio avrebbe gonfiato gli zigomi, tirato la pelle sotto gli occhi e gonfiato un po’ le labbra, ritocchi che a detta di molti gli avrebbero fatto cambiare i lineamenti. Anche la moglie non è stata esente da questo genere di critica, secondo il pubblico pure lei avrebbe ceduto al fascino della chirurgia estetica, assottigliando il naso e gonfiando le labbra. Chiaramente si tratta solo di supposizioni del pubblico, che non trovano alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.