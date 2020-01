0 Facebook ‘Rage Room’, a Napoli l’esordio è in ospedale: clienti intossicati Esordio negativo per la famosa 'Stanza della Rabbia'. La causa è stata la rottura di un toner per stampanti. I clienti stanno bene dopo il ricovero Cronaca 20 Gennaio 2020 09:34 Di redazione 1'

C’era molta attesa per l’apertura della Rage room, ovvero la Stanza della rabbia. La nuova attività di intrattenimento ha inaugurato questo fine settimana a Fuorigrotta. Ma il finale non è stato del tutto positivo.

Infatti, come riportato da La Repubblica, alcuni clienti sono finiti in ospedale a causa di un’intossicazione. La causa? I liquidi dell’inchiostro di un toner di stampante. Quest’ultima è stata distrutta dai clienti che hanno avuto bisogno di cure.

“Abbiamo iniziato a tossire, era un’intossicazione alla gola“, hanno raccontato i due clienti – così come scritto sul quotidiano – le cui condizioni non erano gravi. Un imprevisto che ha macchiato l’apertura della Rage room.

In questa Stanza della rabbia, per 35 o 50 euro, è possibile per 15 minuti distruggere oggetti, bottiglie di vetro, mobili. Il cliente ha a disposizione una tuta, le dovute protezioni per il viso e come armi un martello o una mazza da baseball.