Perugia, in ospedale per dolori addominali: 12enne incinta di sette mesi Cronaca 20 Gennaio 2020

E’ arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia in preda a forti dolori addominali. Quando è stata visitata i medici della medicina d’urgenza hanno fatto una scoperta incredibile. La ragazzina, straniera, 12 anni appena, è incinta. Una gravidanza fino ad ora sconosciuta e che sarebbe anche già ad uno stato piuttosto avanzato, settimo mese di gravidanza.

Per chiarire i contorni della vicenda sono in corso accertamenti da parte della polizia coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni. Come riporta La Nazione secondo quando ricostruito dagli inquirenti la madre della ragazzina è rimasta in Romania, il padre scomparso da qualche tempo. Il pm Flaminio Monteleone ha deciso l’affidamento temporaneo della ragazzina ai medici dell’ospedale, in attesa di svolgere indagini sull’accaduto e rintracciare la madre.

La ragazza (ospitata a Perugia da alcuni parenti) è arrivata in ospedale accompagnata da un fratello. Dagli esami è emersa la gravidanza e a quel punto il personale sanitario ha allertato gli investigatori e i servizi sociali.

Gli accertamenti vengono condotti nel massimo riserbo. Riguarderebbero anche un certificato medico stilato nei mesi scorsi nel Paese d’origine dell’adolescente dopo una visita dalla quale non era emersa la gravidanza. Ai medici, in un primo momento, la minore ha negato di aver avuto contatti intimi. Solo in seguito ha raccontato di avere un fidanzatino di 14 anni.

