Dramma nel Beneventano, accusa malore il giorno del suo compleanno e muore. La donna, 45 anni, si chiamava Valerie Miele e aveva una figlia piccola. Viveva in Belgio da sempre, ma era originaria di Valle Caudina.

La donna veniva spesso a trovare la sua famiglia nel piccolo paesino del Beneventano. Era molto legata alle sue radici e a tutti i parenti che rincontrava ogni qual volta poteva.

La notizia della morte di Valerie si è diffusa velocemente a Valle Caudina, in tanti stanno scrivendo messaggi di cordoglio, c’è chi non riesce a credere a una simile disgrazia, chi scrive che era ancora troppo giovane per incontrare la morte e chi spende un pensiero per la figlia, che da oggi sarà orfana di madre.