0 Facebook Bagnoli, ruspe nell’area dell’ex Italsider: via alla bonifica Presenti, il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il Ministro Provenzano e il Commissario Floro Flores Ambiente 20 Gennaio 2020 14:15 Di redazione 3'

“Dopo tanti anni si vede qualche ruspa. Queste sono le ruspe che ci piacciono“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, nel corso della visita al cantiere nell’area di Bagnoli alla presenza del ministro per il Sud, Provenzano.

Proprio quest’ultimo ha dichiarato: “Oggi dopo 25 anni sento di dire ai cittadini di Napoli, di Bagnoli e di tutto il Sud: scusate il ritardo, ma oggi partono le bonifiche“. L’occasione è stata l’inizio della rigenerazione dei suoli dell’area dell’ex Italsider.

Il procedimento prevede la bonifica dai materiali inquinanti, i metalli pesanti, l’amianto ma anche la depurazione dell’acqua che passa attraverso il terreno inquinato portando poi con sè i materiali tossici. Sono arrivate anche le dichiarazioni del Commissario Floro Flores.

“Chiedo alle aziende che intendono partecipare alle gare di presentarsi solo se in possesso degli stringenti prerequisiti di legalità previsti dal protocollo che abbiamo stretto con l’Anac. Partecipate se avete le competenze e non fate ricorsi strumentali“. Questo il suo appello. “Abbiamo soldi e progetti – ha aggiunto Floro Flores – ora non si può più aspettare e abbiamo le competenze“.

Non sono mancate le proteste dei comitati civici che hanno organizzato un presidio questa mattina prima dell’arrivo delle istituzioni e dell’inizio dei lavori. Circa 50 manifestanti sono si sono fatti trovare davanti all’ingresso della Porta del Parco a Bagnoli. “Basta chiacchiere bonifica sotto controllo popolare“, era scritto su uno striscione.

“In vista della campagna elettorale dicono che partono le bonifiche”, ha dichiarato Eddy Sorge del Movimento disoccupati 7 novembre. Pur augurandosi che la bonifica del sito sia veramente in dirittura d’arrivo, Sorge è convinto che “in realtà oggi parte solo la rimozione di parte del materiale nell’area ex Morgan“. “Siamo qui – sottolinea ancora il portavoce del Movimento – con i disoccupati, gli abitanti, i lavoratori e gli studenti del territorio per chiedere di poter controllare i processi della bonifica, che ci siano clausole sociali per l’inserimento dei disoccupati di Napoli e del territorio ma soprattutto basta annunci su BAGNOLI in vista delle campagne elettorali. Vogliamo trasparenza e democrazia – conclude Sorge – e vogliamo decidere noi sui nostri territori. Chiediamo di poter aver un incontro con il ministro Provenzano, con De Luca e de Magistris“.

L’incontro che ha anticipato la conferenza stampa c’è stato. I comitati civici di Bagnoli hanno parlato con il ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano per discutere del loro coinvolgimento nelle operazioni di rigenerazione dell’area ex Italsider. Le delegazioni dei diversi comitati dell’area stanno discutendo con il ministro e il commissario di Bagnoli Francesco Floro Flores nella sala conferenza della Porta del Parco.